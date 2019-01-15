2019-01-15T13:05:25+03:00
Происшествия

У жительницы станицы Казанской из дома похитили продукты

«Воровку» задержали по горячим следам, теперь он может сесть в тюрьму на 5 лет
Александра ПОДУШКО
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У жительницы станицы Казанской из дома похитили продуктыУ жительницы станицы Казанской из дома похитили продуктыФото: Архив "КП"
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В Кавказском районе в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница станицы Казанской. Она рассказала, что из ее дома украли продукты и другое имущество.

Сотрудники полиции не обнаружили следов взлома. Они опросили заявительницу и выяснили, кто часто к ней заходит в гости. Оказалось, что вечером перед днем, когда произошла кража, в доме у женщины ночевала знакомая. Рано утром хозяева ушли на работу и оставили 19-летнюю девушку в доме одну, она еще спала. Когда они вернулись, то уже не нашли своего имущества.

Свидетели сообщили полицейским, что подозреваемая вышла из дома потерпевших с чемоданом и пакетом в руках. А потом уехала на такси.

Сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемой преступницы. Девушку задержали в доме у родственников. Там же полицейские обнаружили похищенные вещи и часть продуктов питания. Имущество вернули владельцам.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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