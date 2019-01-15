Краснодарцев приглашают на бесплатные экскурсии

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-15T13:28:27+03:00

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Краснодарский муниципальный «Туристско-информационный центр» приглашает гостей и жителей города на бесплатные экскурсии, которые будут проводить по патриотическим местам краевой столицы. Их будут проводить с 23 января по 23 февраля.

— Две экскурсии проведут в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Среди организаторов, в частности, Краснодарская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе городской администрации.

Первая экскурсия рассчитана на 2 часа. Участники мероприятия посетят Площадь Победы по ул. Постовой, памятник воинам-освободителям Краснодара, Пушкинскую площадь и другие знаковые места Краснодара. Вторая программа займет 3 часа. Маршрут пройдет по памятным местам города с посещением памятника воинам-освободителям.

Стать участником экскурсии можно по предварительной записи по телефону в Краснодаре 218-97-77 или на сайте tourism.krd.ru.