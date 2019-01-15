2019-01-15T13:55:01+03:00
Общество

В Туапсе реализуют программу газификации

Голубое топливо появится почти в 30 частных домах курорта
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации ТуапсеФото: пресс-служба администрации Туапсе
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В Туапсе по программе газификации к сетям подключат около 30 частных домов. Голубое топливо появится в частных домовладениях, расположенных на улице Говорова, а также переулках Говорова и Грибоедова.

- Для подключения домов к сетям газоснабжения был построен газопровод низкого давления, протяженность которого составляет порядка 550 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Проектную документацию по созданию газопровода оплатили местные жители и ТОС, а работы по возведению профинансировали из городского бюджета.

Напомним, с 1 января в Краснодарском крае выросли тарифы на услуги ЖКХ. В частности, в столице Кубани подорожал газ, электричество, вывоз мусора. Это первое подорожание, которое происходит сразу после Нового года, обычно тарифы повышались с 1-го июля.

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