2019-01-15T14:19:47+03:00
Общество

Кубанские многодетные семьи продолжат получать материальную поддержку

Данная программа действует в Краснодарском крае с 2013 года
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани в 2019 году продолжатся выплаты материальной поддержки многодетным семьям. На нее вправе рассчитывать малоимущие ячейки общества в которых родилось три и более детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года.

- В 2019 году ежемесячная выплата составит 10412 рублей. Деньги получат семьи в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума. В этом году эта сумма равна 16777 рублям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства труда и социального развития.

Стоит отметить, что данные выплаты могут получать только граждане России, семьи, проживающие на территории Краснодарского края и только единожды. Семьи, в которых дети родились с 1 января 2013 по 31 декабря 2018 продолжат получать выплаты согласно положениям краевого закона, вступившего в силу в 2013 году.

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