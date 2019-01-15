2019-01-15T14:41:57+03:00
Происшествия

В Славянском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

Мужчине, ограбившему кредитное учреждение, может грозить до 10 лет тюрьмы
Максим ОСОКИН
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На Кубани задержали подозреваемого в грабежеНа Кубани задержали подозреваемого в грабежеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району обратилась сотрудница одного из кредитных учреждений. Она рассказала, что в офис организации вошел мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги из кассы. После получения денежных средств мужчина скрылся с места преступления.

- Прибывшие полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 43-летний житель станицы Старовеличковской, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У злоумышленника был изъят пневматический пистолет. Полицейские также выяснили причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Кубани.

Злоумышленника отправили под стражу, в отношении его возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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