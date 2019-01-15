Неравнодушные жители Подмосковья помогли краснодарцу вернуться домой

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-15T15:08:01+03:00

Мужчина приехал в столицу на заработки, но попал в непростую ситуацию

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58-летний житель Краснодара оказался в крайне сложной жизненной ситуации. В 2017-году Владимир Скоробогатов отправился в Москву, чтобы заработать денег, необходимых для оплаты лечения больной матери. Однако, попытка устроится на работу окончилась для мужчины печально – работодатель оставил его без средств к существованию.

Неравнодушная жительница Сергиева Посада помогла мужчине устроиться на работу. Однако, средств, которые он зарабатывал, хватало только на еду. Владимир провел зиму в неотапливаемой бытовке, где отморозил ногу и лишился пальцев на ней.

- Мы собрали необходимую сумму, чтобы оплатить билет на автобус для Владимира. Но перевозчик отказался предоставлять услугу, так как у мужчины не было паспорта, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» неравнодушная жительница Подмосковья, пожелавшая остаться неизвестной.

В итоге история завершилась благополучно. Владимиру нашли временное жилье, а затем получилось найти водителя, который и помог мужчине вернуться домой. Сейчас он лечит ногу и восстанавливает утерянные документы.