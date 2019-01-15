Краснодарцам предложили самим назвать несколько улиц города

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-15T15:29:48+03:00

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Краснодарское управление по физической культуре и спорту предложило жителям столицы Кубани выбрать имена для нескольких улиц города.

— Данная инициатива направлена на то, чтобы увековечить имена спортсменов, которые прославили Краснодар и край своими победами и достижениями. Также к рассмотрению принимают имена выдающихся тренеров и тех, кто много сделал для развития спорта в Краснодаре, участвовал в становлении спортшкол и воспитывал призеров и победителей соревнований самого высокого уровня, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городского управления по физической культуре и спорту.

Именами выдающихся деятелей спорта назовут новые улицы, которые появятся в новых микрорайонах столицы Краснодарского края.

Предложения можно присылать на электронную почту sport@krd.ru.