В Сочи закроют проблему обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-15T15:44:27+03:00

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В администрации Сочи обсудили проблему обманутых дольщиков. В данный момент к строительству проблемных объектов привлечены новые инвесторы. Они обещают завершить работы до конца 2019 года. Таким образом, на курорте не должно остаться тех, кто заплатил за долгожданные квадратные метры, но так их и не получил.

- Сейчас по всем недостроенным объектом созданы дорожные карты. За каждым строящимся домом закреплен работник мэрии, который осуществляет контроль на каждом этапе строительства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

В минувшем году в Сочи насчитывалось 8400 обманутых дольщиков. В данный момент этот список удалось сократить на 35 %. Сейчас к сдаче готовят 2 новых дома, а в планах властей вывести из проблемного реестра оставшиеся 11объектов и таким образом окончательно решить проблему.