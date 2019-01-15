Суд начал рассмотрение дела сына ректора краснодарского института информзащиты, вступившего в ИГИЛ*

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-15T16:04:24+03:00

Денис Хисамов, отец которого возглавлял КИИЗ, два года воевал в Ираке и Сирии

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Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассматривать дело 35-летнего отставного офицера из Краснодара Дениса Хисамова.

В октябре прошлого года министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что в Душанбе был арестован 34-летний гражданин России Денис Хисамов.

С поддельным таджикским паспортом уроженец Краснодара, бывший офицер российской армии два года воевал на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

- Известно, что в мае 2015 года капитан минобороны Российской Федерации вылетел в Турцию как гражданин Таджикистана. А впоследствии вступил в ряды преступных групп «Исламского государства»* Ирака и Леванта. Денис Франгизович Хисамов принимал активное участие в конфликтах и боевыхдействиях на территории Ирака и Сирии, - гласит официальное сообщение МВД Таджикистана.

Весной этого года предполагаемый боевик возвращался в Россию, где по информации таджикских правоохранителей, планировал совершить преступление. Однако был задержан турецкими пограничниками, которые усомнились в подлинности предъявленного паспорта. Турецкая сторона выслала Хисамова в Таджикистан, где за подделку официального документа ему грозит два года тюрьмы. Впрочем, МВД Таджикистана уже сообщило, что отправило задержанного на родину.

О бывшем офицере известно, что он родился в столице Кубани и с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко.

Его офицеры, среди которых был отец Франгиз Хисамов, в 2000-м году создали единственный в России гражданский вуз, где готовят специалистов по защите информации для силовых и государственных структур.

После «шифровалки» именно там «игиловец» защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ в области защиты персональных данных и информационных технологий в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения.

Нучные работы курировал его отец. Позже стало известно, что Франгиз Хисамов покинул пост ректора института, но, впрочем, сохранил его в совете директоров и в педагогическом составе.

Вину свою в связи с ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в РФ*) Денис Хисамов не признает, заявляя в суде, что уехал из России "из страха". Процесс будет продолжен. А пока срок ареста россиянину продлен до мая 2019 года.