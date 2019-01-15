На Кубани поймали неудачливого грабителя

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-15T16:03:40+03:00

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В Краснодаре по горячим следам задержали грабителя магазина. В торговую точку, расположенную в станице Елизаветинской вошел мужчина. Угрожая продавцу предметом, похожим на оружие злоумышленник похитил электронные весы и скрылся с места преступления на автомобиле.

- Сотрудники полиции установили марку и государственный номер машины. Автомобиль задержали на выезде из Краснодара, а водителя доставили в отделение полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в городском МВД.

В ходе осмотра автомобиля, полицейские обнаружили предмет, похожий на оружие, а также украденные весы. Задержанный пояснил, что хотел похитить кассу с выручкой, но перепутал электронные приборы. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Как ранее сообщал сайт kuban.kp.ru, в Славянском районе сегодня задержали подозреваемого в разбойном нападении.