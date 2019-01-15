В Краснодаре чествовали сотрудников журналистского цеха

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-15T16:20:46+03:00

В столицу Кубани съехались представители четвертой власти со всего края

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В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской печати. В зале филармонии имени Г.Ф. Пономаренко собрались несколько сотен человек, занимающихся журналистикой. С праздником их поздравили представители кубанских властей.

- Сейчас в Краснодарском крае зарегистрировано более шестисот печатных и электронных СМИ. В свет выходят почти 250 газет и 88 журналов, функционируют 76 теле- и почти 200 радиоканалов. Ежедневно сайты кубанских СМИ посещают более 2,5 млн человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках мероприятия состоялось чествование лучших представителей отрасли. Пять человек были отмечены званием «Заслуженный журналист Кубани». 19 журналистов получили почетные грамоты краевой администрации, благодарности губернатора и председателя ЗСК.

Среди награжденных редактор Краснодарского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Наталья Корниенко.