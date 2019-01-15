«Краснодар Водоканал» модернизирует станцию в Юбилейном

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-15T17:08:19+03:00

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«Росводоканал Краснодар» (ООО Краснодар Водоканал») приступил к замене оборудования на канализационно-насосной станции (КНС) по ул. Алма-Атинская, обеспечивающей транспортировку стоков центральной части города и Юбилейного микрорайона краевой столицы. Работы проводятся в рамках реализации мероприятий производственной программы предприятия.

На станции будет установлено современное оборудование с применением новейших энергосберегающих технологий, предусматривающих максимальную энергоэффективность, а также внедрены передовые методы управления и автоматизации. Кроме того, выполняется замена трех насосных агрегатов, запорной арматуры и обратных клапанов в машинном зале. Для обеспечения бесперебойной работы объекта специалисты установят частотные регуляторы.

«Выполнение данных мероприятий необходимо для повышения надежности систем водоотведения в этих районах, обеспечения перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В целях удобств абонентов, работы будут производиться на действующей КНС, без остановки перекачки и перенаправления стоков».