На Кубань надвигается непогода

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-15T18:18:32+03:00

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Кубанские спасатели распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе. Ночью 15 января и в течении дня 16-го числа на территории Краснодарского края пройдут обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Также прогнозируется налипание снега и ухудшение видимости на дорогах.

- Порывы ветра 16 января на территории Кубани могут достигать 17-22 м/с, по югу края и на Черноморском побережье скорость ветра составит до 25 м/с, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе регионального МЧС.

Штормовое предупреждение объявлено и в Краснодаре. По прогнозам синоптиков, в столице Кубани будут идти сильные осадки, дуть порывистый ветер, прогнозируется налипание мокрого снега, что может привести к чрезвычайным ситуациям в городе.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в кубанской столице ветер будет достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до 2 градусов тепла.