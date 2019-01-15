Новый глава Апшеронского района вступил в должность

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-15T18:07:16+03:00

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В ходе очередной сессии Совета Апшеронского района состоялась церемония инаугурации нового главы муниципалитета Олега Цыпкина. В мероприятии участвовали представители различных уровней власти, представители казачества, общественности и духовенства, а также СМИ.

В рамках церемонии Олег Цыпкин получил удостоверение главы района и пообещал внести весомый вклад в развитие муниципалитета, сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе районной администрации.

Олег Цыпкин родился 28 января 1966 года в Хадыженске. Он получил высшее образование в Российском государственном университете нефти и газа им И.М. Губкина. В 2015 году он стал заместителем генерального директора Филиала «РН-Сервис» в Краснодаре. Был избран депутатом совета Апшеронского района 3-го и 4-го созывов.