На Кубани пройдет краевой турнир «Золотая шайба»

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-15T18:52:35+03:00

Юные хоккеисты будут соревноваться в Ейске и Кущевской

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В Краснодарском крае на базе спортивных комплексов Ейска и станицы Кущевской пройдет краевой турнир «Золотая шайба». В соревнованиях примут участие спортсмены старшей, средней и младшей групп.

- Победители соревнований войдут в состав сборной команды края, которая представит Кубань в финальных этапах Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерства физической культуры и спорта.

В ходе турнира выявят победителей в номинациях: Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Бомбардир», «Самый ценный игрок».

В Ейске соревнования средней группы пройдут на базе спорткомплекса «Снежинка» с 18 по 20 января, а спортсмены младшей будут выявлять лучшего с 25 по 27 января. В Кущевской турнир пройдет в ледовом дворце «Снеговик», там определят победителей и призеров старшей группы.