В краснодарском музее пройдет фестиваль «Поколение К»

СЕГОДНЯ 19:47 2019-01-15T19:47:43+03:00

фото: пресс-служба краснодарского музея им. Ф. А. Коваленко

Мероприятие соберет детей и подростков в музеи имени Ф. А. Коваленко

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В краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко пройдет фестиваль «Поколение К». Мероприятие посвятят 115-летнему юбилею культурного учреждения.

- В честь этого события в музее организуют несколько направлений творческих активностей, а также выставки, мастер-классы, игровые занятия и экскурсии, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Фестиваль стартует 17 января а завершится 15 декабря. На открытии мероприятия придут юные воспитанники детского сада №209. Они создадут коллаж, который посвятят музею и букве «К».