2019-01-16T09:47:10+03:00
Общество

Кубань перейдет на систему электронных торгов

Платформа позволит сделать госзакупки максимально прозрачной
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Аналогичный сервис уже внедряется в Московской области. Модуль позволяет перевести все закупки в электронный вид и контролировать их. Еще система мониторит цены на рынке. Проект сначала запустят в пилотном режиме. Краю это обойдется бесплатно и быстро - за 28 дней. Основное преимущество платформы – инструменты, с помощью которых можно легко контролировать расходы госсредств на всех этапах исполнения контракта

- Важно, чтобы в торгах, в работах, которые финансируются из регионального бюджета, активно участвовал малый и средний бизнес, сельхозпроизводители. И электронная платформа даст им эту возможность и в целом сделает процедуру госзакупок максимально прозрачной, - подчеркнул глава региона.

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