На Кубани пропала почтальон с пенсиями

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-16T14:11:31+03:00

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37-летняя Вероника Жогина работала почтальоном в станице Бузиновской Выселковского района. 4 января она получила пенсии на 96 тысяч рублей и квитанции на оплату коммуналки. Женщина положила счета в почтовые ящики только двух домов на улице Пролетарской и с тех пор исчезла.

- Вечером 4 января об исчезнувшей 37-летней Евгении Жогиной сообщили родственники. По факту следственный отдел по Выселковскому району организовал доследственную проверку, - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения и месте нахождения Евгении Жогиной, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (861-57) 7-70-08, 7-39-68 либо 02.

- УФПС Краснодарского края оказывает максимальное содействие правоохранительным органам, - сообщает пресс-служба УФПС края. - Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов. Все обязательства перед населением, в том числе выплата пенсий и пособий, выполнены в полном объеме.