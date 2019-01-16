В Сочи под лавину попали 13 человек и ребенок

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-16T10:04:53+03:00

Снежная масса заблокировала 3 машины, где находились люди

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15 января на технологическую трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями №1 и №2 сошла лавина. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота - 1,5 метра.

- Стихия заблокировала 3 автомобиля и 14 человек. В 20:00 всех людей спасли и направили в Красную Поляну, - сообщает пресс-служба краевого МЧС.