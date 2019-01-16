2019-01-16T10:04:53+03:00
Происшествия

В Сочи под лавину попали 13 человек и ребенок

Снежная масса заблокировала 3 машины, где находились люди
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Всех удалось спастиВсех удалось спастиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

15 января на технологическую трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями №1 и №2 сошла лавина. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота - 1,5 метра.

- Стихия заблокировала 3 автомобиля и 14 человек. В 20:00 всех людей спасли и направили в Красную Поляну, - сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Еще больше материалов по теме: «МЧС: Новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани осудили наркокурьера
На Кубани благоустроят школьные территории
В сочинском ОМОНе появился новый командир
Жителя Кубани пристрелили во время охоты
Краснодарские музеи присоединяются к международной акции
В Армавире после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре проведут генеральную уборку
В Краснодаре простятся с погибшим сотрудником Росгвардии
В Краснодаре опять затопило ряд улиц
ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года
Жителей Северского района предупредили о подъеме уровня воды в реках и возможных подтоплениях
На Кубани может появиться своя система учета использования земель сельхозназначения
В Сочи сильный ветер повалил деревья на крышу жилого дома
Полиция Краснодара проводит проверку по факту парковки внедорожника на тротуаре
В Ейске пьяный мужчина угнал маршрутку, чтобы доехать домой, но по дороге попал в ДТП
Дзюдоист из Краснодара выступит на международном турнире в Израиле
Сергей Галицкий открыл бургерную в парке Краснодара