В Сочи под лавину попали 13 человек и ребенок
Снежная масса заблокировала 3 машины, где находились люди
Всех удалось спастиФото: Архив "КП"
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15 января на технологическую трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями №1 и №2 сошла лавина. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота - 1,5 метра.
- Стихия заблокировала 3 автомобиля и 14 человек. В 20:00 всех людей спасли и направили в Красную Поляну, - сообщает пресс-служба краевого МЧС.
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