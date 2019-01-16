30 тысяч мигрантов переехали за год в Новороссийск

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-16T10:35:50+03:00

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Полиция Новороссийска отчиталась о том, сколько иностранных граждан поставила на учет в 2018 году.

- На миграционный учет поставлено 30 027 иностранцев, - сообщили в УМВД город-героя. - В Приморском районе города их 11 463 человека. Именно здесь мигрантов проживает больше всего. Временное разрешение на жительство получили 1017 человек. Вид на жительство - 2 500 граждан.

В полиции говорят, что в 2018 году уменьшилось количество зарегистрированных мигрантов на 4,4 процента.

Но не все переехавшие в Новороссийск иностранцы устроились на работу. Всего трудоустроено 17389 человек.