В Ейске пьяный мужчина угнал маршрутку, чтобы доехать домой, но по дороге попал в ДТП

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-16T11:04:38+03:00

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ЧП случилось на автобусной остановке Ейска. Пьяный мужчина заметил незапертую маршрутку с ключом зажигания в замке. Пока водитель проходил предрейсовый осмотр, чтобы проставить отметки в путевом листе, незнакомец забрался в машину, завел ее и дал по газам.

Но угнать автобус у него не получилось - с управлением не справился. Горе-угонщик попал в ДТП. В это время водитель успел вместе со своими коллегами подбежать и остановить его.

Уже в отделе полиции нарушитель признался, что просто хотел быстро доехать до дома. Мол, ожидание было томительным.

- Задержанный с явными признаками алкогольного опьянения от прохождения медосвидетельствования отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - За это на жителя Ейского района завели административное дело. Ему грозит штраф либо арест на срок до 15 суток.

Кроме того, на 32-летнего мужчину заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Если его признают виновным, за решеткой он может оказаться на срок до пяти лет.