СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-16T10:59:36+03:00

Руслан Шахбазов поборется в весе 100 кг и более. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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Дзюдоист из Краснодара выступит на международном турнире в Израиле. На следующей неделе, 24 января, соревнования пройдут в столице государства - Тел-Авиве. Для участия в них в сборную страны был вызван Руслан Шахбазов. Он выступает в весе от 100 килограммов.

Масштабный турнир пройдет среди спортсменов из 40 стран. Ожидается, что в спорткомплекс «Шломо Арена» съедутся около 300 участников.

В состав российской сборной вошел представитель Кубани Руслан Шахбазов. Краснодарец будет выступать в весовой категории более 100 кг.

- Соревнования будут проходить два дня, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края, - до 26 января.

Напомним, в Краснодарском крае на базе спортивных комплексов Ейска и станицы Кущевской пройдет краевой турнир «Золотая шайба». В соревнованиях примут участие спортсмены старшей, средней и младшей групп.