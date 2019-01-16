Полиция Краснодара проводит проверку по факту парковки внедорожника на тротуаре
Внедорожник припарковали на тротуаре в Краснодаре.
Видео опубликовал в сети краснодарец, на глазах у которого девушка на внедорожнике Mercedes припарковалась на тротуаре. Она оставила свой автомобиль на улице Коммунаров и ушла по делам. А в это время по тротуару шла старушка, она не смогла преодолеть путь, так как машина стояла так близко к ступенькам одного из магазинов, что перекрыла проход людям.
Пожилая женщина везла коляску, ей на помощь кинулся парень. Он поднял коляску над головой и перенес ее. А потом помог и бабушке обойти автомобиль.
Этот ролик увидели в полиции Краснодара.
- По факту размещенного в сети видео сейчас проводим проверку, - сообщила сайту «КП»-Кубань» инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева. – Выясняем все обстоятельства.
Скорее всего, его оштрафуют за неправильную парковку. Штраф составляет 1500 рублей.
Внедорожник припарковали на тротуаре в Краснодаре.