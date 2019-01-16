2019-01-16T11:11:39+03:00
Общество

Полиция Краснодара проводит проверку по факту парковки внедорожника на тротуаре

Женщина-водитель оставила иномарку на тротуаре на улице Коммунаров [видео]
Варвара ДЫМ
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Внедорожник припарковали на тротуаре в Краснодаре.

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Видео опубликовал в сети краснодарец, на глазах у которого девушка на внедорожнике Mercedes припарковалась на тротуаре. Она оставила свой автомобиль на улице Коммунаров и ушла по делам. А в это время по тротуару шла старушка, она не смогла преодолеть путь, так как машина стояла так близко к ступенькам одного из магазинов, что перекрыла проход людям.

Пожилая женщина везла коляску, ей на помощь кинулся парень. Он поднял коляску над головой и перенес ее. А потом помог и бабушке обойти автомобиль.

Этот ролик увидели в полиции Краснодара.

- По факту размещенного в сети видео сейчас проводим проверку, - сообщила сайту «КП»-Кубань» инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева. – Выясняем все обстоятельства.

Скорее всего, его оштрафуют за неправильную парковку. Штраф составляет 1500 рублей.

Внедорожник припарковали на тротуаре в Краснодаре.

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