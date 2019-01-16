В Сочи сильный ветер повалил деревья на крышу жилого дома

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-16T11:40:34+03:00

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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение. Порывы ветра на Кубани достигают 22 метра в секунду, а на побережье скорость стихии усиливается до 25. В Сочи из-за этого ветра повалило 6 деревьев, которые рухнули на крышу двухэтажного дома. К счастью, жизни людей не угрожает.

- Из-за усиления ветра в городе упали 6 деревьев, - сообщает ГУ МЧС края. - В результате была повреждена шиферная кровля двухэтажного жилого дома на площади 15 квадратных метров на улице Армавирской. А после падения дерева на частный дом на улицу Центральной повреждений не выявлено.

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