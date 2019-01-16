2019-01-16T11:58:28+03:00
Общество

На Кубани может появиться своя система учета использования земель сельхозназначения

Пока в реестре не числятся пашни, пастбища, сенокосы, залежи и многолетние насаждения
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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На Кубани может появиться своя система учета использования земель сельхозназначения. Это важный вопрос деятельности аграриев поднимался участниками круглого стола в Законодательном Собрании вчера, 15 января.

- Сейчас в Краснодарском крае, как и по всей стране, земли разделены на несколько категорий – сельхозназначения, запаса, водного и лесного фондов, особо охраняемых территорий и объектов, а также земли промышленного и иного назначения, - озвучили на совещании.

Между тем, существуют сельхозугодья, которые в реестрах не числятся никак. Это пашни, пастбища, сенокосы, залежи и многолетние насаждения. И в этом, считают специалисты, кроется одна из главных проблем для властей и землепользователей.

Решение многих проблем участники круглого стола видят в проведении региональной экспертизы земель и указанием их четких границ.

При этом вопрос финансирования этих исследований и полномочия на этот счет краевых властей остался открытым.

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