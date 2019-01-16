Жителей Северского района предупредили о подъеме уровня воды в реках и возможных подтоплениях

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-16T12:12:32+03:00

Иль, Шебш, Убин и Афипс могут выйти из берегов

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Очередными подтоплениями жилых домов грозят неостанавливающиеся дожди на Кубани. Так, на официальном портале администрации Северского района уже предупредили жителей о подъеме уровня воды в реках Убин, Шебш, Афипс и Иль.

- Существует опасность подтопления низменных участков и придомовых территорий, находящихся вблизи рек. Все оперативные службы муниципалитета переведены в режим повышенной готовности. При возникновении угрозы подтопления домовладения необходимо незамедлительно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Северского района по тел. 2-54-20, 2-46-40, - гласит сообщение.

Напомним, сегодня ночью, 16 января, в Сочи под лавину попали 13 человек и ребенок. Снегом завалило трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями. Людей, запертых в этом снежном плену, освобождали дорожники и спасатели.

А еще в Сочи из-за сильного ветра повалило 6 деревьев, которые рухнули на крышу двухэтажного дома. К счастью, никто их людей не пострадал.