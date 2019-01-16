2019-01-16T13:50:29+03:00
Общество

В Краснодаре опять затопило ряд улиц

На откачку воды в столице Кубани вышла спецтехника
Максим ОСОКИН
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В Краснодаре подтопило несколько улиц. Фото: открытые источникиВ Краснодаре подтопило несколько улиц. Фото: открытые источники
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В ночь с 15 на 16 января на Кубань обрушился циклон, который принес обильные осадки. Не обошла стихия и Краснодар. В результате прошедшего снега с дождем были подтоплены несколько улиц краевого центра.

- На откачку воды с подтопленных улиц была направлена спецтехника. Специалисты начали работать еще ночью и продолжают устранять последствия стихии до сих пор, - рассказали «Комсомольской правде», - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Также из-за минусовых температур на дорогах Краснодара образовалась наледь. Для обработки полотна реагентами на улицы ночью вышла спецтехника.

Добавим, заявки от жителей города на ликвидацию подтоплений принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе. В ночь с 15 на 16 января на пульт дежурного поступило около 20 обращений. Сейчас откачка воды идет по 10 адресам.

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