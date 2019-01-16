В Краснодаре простятся с погибшим сотрудником Росгвардии

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-16T14:09:10+03:00

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21-летний сотрудник Росгвардии Антон Даурский пострадал во время перестрелки на улице Гагарина. В этот момент по трагической случайности на месте неподалеку оказались двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. 21-летний младший сержант и 39-летний прапорщик ждали пересменку. Но в какой-то момент мужчина в черной кожаной куртке подошел к машине росгвардейцев и начал палить из револьвера.

- Церемония прощания с младшим сержантом полиции Антоном Даурским состоится 17 января с 11:30 до 13:00 . Пройдет она в МУП ритуальных услуг Муниципального образования Краснодара по адресу: улица 4-я Линия, 57, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. - После панихиды младший сержант полиции Антон Даурский с воинскими почестями будет захоронен в родном поселке Яблоновском.