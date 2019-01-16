В Армавире после ДТП загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-16T14:44:51+03:00

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Ночью 16 января в Армавире на улице Советской Армии произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, водитель такси на высокой скорости не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель».

- Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 00:42. Спасатели прибыли на место происшествия менее, чем через 5 минут. Они отключили у автомобилей аккумуляторы и оперативно устранили возгорание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы чрезвычайного происшествия сняли возгорание автомобиля на видео и выложили в соцсети. В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Армавире загорелась "Газель".

Напомним, в Ейске сегодня пьяный мужчина заметил незапертую маршрутку с ключом зажигания в замке. Пока водитель проходил предрейсовый осмотр, незнакомец забрался в машину, завел ее и дал по газам.