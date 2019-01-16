Краснодарские музеи присоединяются к международной акции

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-16T15:26:11+03:00

Флешмоб «МузейноеСелфи» стартовал 16 января по всему миру

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Акция «МузейноеСелфи», посвящённая экспонатам стартовала 16 во всех городах мира. Ее организаторы ставят целью популяризацию музейной деятельности и стимуляция интереса жителей.

- Одним из участников акции стал краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына. Всех желающих приглашают посетить культурное учреждение и сделать селфи с выставленными экспонатами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Посетителям достаточно поделиться своими фотографиями в соцсетях и поставить один из хештегов: #МузейноеСелфи, #МузейКоваленко, #МузейФелицына, #museumselfie. Итоги акции подведут 21 января. Победители смогут бесплатно посетить любую выставку музея им. Фелицина, организованную в феврале 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что в краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко пройдет фестиваль «Поколение К», посвященный 115-летию культурного учреждения.