Жителя Кубани пристрелили во время охоты

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-16T15:26:22+03:00

По слухам, это выстрелить мог сотрудник силовых структур Фото: архив КП

Шальная пуля отскочила от дерева и попала в грудь охотника

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По предварительным данным, сотрудник одной из силовых структур во время охоты застрелил человека. Случай произошел в Отрадненском районе 8 января.

Группа охотников из 6 человек гналась за кабаном. Одному из охотников удалось поймать животное на мушку. Раздался выстрел, но пуля задела дерево, изменила направление полета и попала в грудь другого охотника. По слухам, между мужчинами было более 150 метров. Пострадавший скончался на месте.