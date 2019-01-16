В сочинском ОМОНе появился новый командир

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-16T15:37:31+03:00

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У сочинского теперь новый командир ОМОН - подполковник полиции Сергей Трубников. До этого офицер занимал должность командира таганрогского ОМОН.

- Подполковник полиции Сергей Трубников служит в правоохранительных органах с начала 2002 года. За 16 лет офицер прошел путь от оперуполномоченного до командира СОБР Главного управления МВД России по Южному федеральному округу. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.