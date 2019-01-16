На Кубани благоустроят школьные территории

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-16T15:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году на реализацию различных программ в сфере образования из бюджета Краснодарского края выделили свыше 85,3 млрд рублей. В частности, госпрограмма «Развитие образования» обошлась более чем в 48 млрд рублей. Также 470 миллионов перевели школам и детским садам, которые обосновали необходимость выделения средств под конкретные нужды.

- В 2019 году на благоустройство пришкольных территорий, расположенных на территории Краснодарского края, в региональном бюджете предусмотрено 500 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит добавить, что в 2018 году власти Кубани направили на развитие региональных культурных программ 12 млрд рублей, в том числе, свыше 58 млн по наказам избирателей. Средства тратили на ремонт и возведение школ, детских садов, домов культуры и кинотеатров. Также возводили современные спортивные залы и закупали квартиры для детей-сирот.