2019-01-16T15:57:33+03:00
Происшествия

На Кубани осудили наркокурьера

Злоумышленник получил 9 лет колонии
Максим ОСОКИН
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Фото: открытые источникиФото: открытые источники
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Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю перекрыли канал поставки наркотиков на территорию региона. Сотрудникам силового ведомства стало известно, что житель Нижегородской области приобрел и планировал организовать сбыт крупной партии наркотических веществ растительного происхождения на территории Кубани.

- В результате оперативных действий, злоумышленник был задержан, а запрещенное вещество изъято и отправлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является наркотиком, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд, который приговорил его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Поданная адвокатами осужденного апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд эффекта не возымела – судвторой инстанции оставил приговор без изменений.

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