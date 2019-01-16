В Сочи на дорогу сошел сель
Утром 16 января в Хостинском районе Сочи на дорогу сошел сель. Происшествие произошло на Новороссийском шоссе. В результате на дорожное полотно попали грязь, камни и 3 дерева.
- Спасатели, прибывшие на место происшествия, были вынуждены частично перекрыть движение транспорта по Новороссийскому шоссе. Во время происшествия никто не пострадал, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели оперативно завершили аварийно-восстановительные работы, после чего движение транспорта было восстановлено в полном объеме.
Напомним, вечером 15 января на технологическую трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» сошла лавина. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота - 1,5 метра. Стихия заблокировала 3 автомобиля и 14 человек. Всех людей спасли и направили в Красную Поляну.