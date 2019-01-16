2019-01-16T16:08:32+03:00
Общество

В Сочи на дорогу сошел сель

Спасатели оперативно устранили последствия ЧП
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Утром 16 января в Хостинском районе Сочи на дорогу сошел сель. Происшествие произошло на Новороссийском шоссе. В результате на дорожное полотно попали грязь, камни и 3 дерева.

- Спасатели, прибывшие на место происшествия, были вынуждены частично перекрыть движение транспорта по Новороссийскому шоссе. Во время происшествия никто не пострадал, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели оперативно завершили аварийно-восстановительные работы, после чего движение транспорта было восстановлено в полном объеме.

Напомним, вечером 15 января на технологическую трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» сошла лавина. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота - 1,5 метра. Стихия заблокировала 3 автомобиля и 14 человек. Всех людей спасли и направили в Красную Поляну.

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