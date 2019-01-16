Жителям Краснодара помогут избавиться от опасных отходов
В различных районах Краснодара 26 января с 10:00 до 14:00 пройдет, ставшая уже традиционной, акция по сбору у населения опасных бытовых отходов. Мероприятие направлено на привитие населению столицы Кубани бережного отношения к природе.
- В акции примут участие экологи, представители молодежных организаций, активисты и представители управляющих компаний города, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Жители Краснодара смогут сдать в пункты приема, в частности, просроченные лекарственные препараты, батарейки, ртутьсодержащие отходы (градусники, энергосберегающие лампы), аккумуляторы, автопокрышки, и другие бытовые отходы, неправильная утилизация которых может нанести серьезный вред окружающей среде.
Список адресов приемных пунктов по сбору опасных отходов опубликован на сайте мэрии krd.ru