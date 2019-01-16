Жителям Краснодара помогут избавиться от опасных отходов

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-16T16:23:20+03:00

В Столице Кубани пройдет очередная акция по их утилизации

Изменить размер текста: A A

В различных районах Краснодара 26 января с 10:00 до 14:00 пройдет, ставшая уже традиционной, акция по сбору у населения опасных бытовых отходов. Мероприятие направлено на привитие населению столицы Кубани бережного отношения к природе.

- В акции примут участие экологи, представители молодежных организаций, активисты и представители управляющих компаний города, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Жители Краснодара смогут сдать в пункты приема, в частности, просроченные лекарственные препараты, батарейки, ртутьсодержащие отходы (градусники, энергосберегающие лампы), аккумуляторы, автопокрышки, и другие бытовые отходы, неправильная утилизация которых может нанести серьезный вред окружающей среде.

Список адресов приемных пунктов по сбору опасных отходов опубликован на сайте мэрии krd.ru