2019-01-16T16:23:20+03:00
Общество

Жителям Краснодара помогут избавиться от опасных отходов

В Столице Кубани пройдет очередная акция по их утилизации
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В различных районах Краснодара 26 января с 10:00 до 14:00 пройдет, ставшая уже традиционной, акция по сбору у населения опасных бытовых отходов. Мероприятие направлено на привитие населению столицы Кубани бережного отношения к природе.

- В акции примут участие экологи, представители молодежных организаций, активисты и представители управляющих компаний города, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Жители Краснодара смогут сдать в пункты приема, в частности, просроченные лекарственные препараты, батарейки, ртутьсодержащие отходы (градусники, энергосберегающие лампы), аккумуляторы, автопокрышки, и другие бытовые отходы, неправильная утилизация которых может нанести серьезный вред окружающей среде.

Список адресов приемных пунктов по сбору опасных отходов опубликован на сайте мэрии krd.ru

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