2019-01-16T16:50:03+03:00
Общество

В Краснодаре построят новый аквапарк

Об этом рассказал мэр города Евгений Первышов
Варвара ДЫМ
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Аквапарк заброшенАквапарк заброшен
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Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал городским журналистам о предстоящих планах города. В частности, пояснил, что на месте старого аквапарка на Затоне может появиться новый.

- Проект по реконструкции и созданию крытого аквапарка мы повезем на инвестиционный форум в Сочи, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - По проекту, новое место отдыха может появиться на том же месте, где оно было ранее. Кроме аквапарка там ничего другого не будет.

Сам аквапарк закрыли несколько лет назад, сейчас от него остались лишь заброшенные бассейны. Всю территорию огородили забором.

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