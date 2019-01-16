В Усть-Лабинске пушки Александровской крепости обрели исторический вид

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-16T17:43:55+03:00

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В Усть-Лабинске закончилась реконструкция Александровской крепости. А именно - пушки встали на лафеты.

- Главные экспонаты исторического комплекса − муляжи чугунных пушек суворовских времен − обрели полноценный первозданный вид, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в информационно-коммуникационном центре Усть-Лабинского района. – Наша крепость - одно из самых крупных сооружений Кавказской Линии, она была основана в 1778 году полководцем Александром Суворовым. Ее реконструкция шла в два этапа. Первый был завершен в 2008 году, а второй начался десять лет спустя и закончился в начале 2019 года.

Крепость Усть-Лабинска. Фото: "Вольное дело"

До начала работ место было в ужасном состоянии – поросло травой, засыпано мусором. Но уже сейчас этот уголок не узнать. Восстановлен главный полубастион, валы, частокол, блокгауз. А в октябре прошлого года тут поставили главные экспонаты − копии двух чугунных пушек XVIII века.

- А в январе в Усть-Лабинск доставлены и лафеты для них. Они изготовлены по историческим чертежам, и приспособлены именно к крепостным орудиям, что существенно отличает их от полевых или корабельных, - пояснили в информационно-коммуникационном центре Усть-Лабинского района. – И все изготовлено вручную – с помощью горна, молота и наковальни.

И уже сейчас в Александровскую крепость приезжает более 15 000 туристов, здесь проходят исторические реконструкции.