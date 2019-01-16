На форуме в Сочи Кубань представит новый турпроект

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-16T18:11:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году презентуют новый туристический проект. «Золотое кольцо Боспорского царства» покажут гостям мероприятия на стенде Краснодарского края.

- Новый турпроект объединяет Кубань, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область. Туристы посетят раскопы античных полисов, расположенных на территории края, смогут своими глазами увидеть образцы керамики, произведенной в мастерских городов Ионии и Аттики, коллекцию амфор, монеты и другие находки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Туроператоры уже определились с маршрутами и начали продажи туров. Их покупатели смогут посетить большое количество античных памятников, а также современных объектов, которые связаны с историей Боспора.