2019-01-16T18:47:07+03:00
Общество

Отель-замок «Богатырь» устраивает спа-выходные

Специальное предложение от семейного отеля «Богатырь» 4*, находящегося на территории Сочи Парка, действует до 19 марта
Иван ЕГОРОВ
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Фото: администрация "Сочи Парк"Фото: администрация "Сочи Парк"
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Посещение роскошного спа-центра с бассейном и термальным комплексом, процедуры массажа на выбор, а после вкуснейший фито-чай. Такой приятный комплимент получат гости отеля, забронировавшие номера на 2 или 3 ночи. Еще из бонусов новой акции - 20 % скидка на дополнительные спа-услуги, завтрак в ресторане Баллада в формате «шведский стол».

Кроме того, гости Богатыря могут бесплатно посещать первый тематический парк развлечений Сочи Парк и детский комплекс Страна Медведия.

Акция Spa Weekend – не единственное приятное новшество. С 10 января по 21 марта в Богатыре изменена политика проживания детей. Теперь маленьких гостей возрастом до 11 лет включительно разместят бесплатно.

Справка

Уникальный отель Богатырь 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка. Богатырь неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

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