На Кубани продолжают закупать медицинское оборудование
Власти Краснодарского края ежегодно направляют свыше 1 млрд рублей на закупку необходимого оборудования для медицинских учреждений. Так в 2018 году обновили аппаратуру в центральной больнице станицы Каневской.
- На средства, выделенные из регионального бюджета, были закуплены рентген-аппарат, эндовидеохирургическая стойка, флюорограф, офтальмологический комплекс и кардиограф. В этом году больница получит новый аппарат УЗИ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что Кубань является участником нескольких федеральных программ. В частности, в этом году Краснодарский край получит более 1 млрд рублей на покупку медоборудования для пяти онкодиспенсеров и трех больниц. Почти 400 миллионов рублей направят на покупку аппаратуры для детских поликлиник и более 150 миллионов на оказание паллиативной помощи.