На Кубани продолжают закупать медицинское оборудование

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-16T18:43:29+03:00

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Власти Краснодарского края ежегодно направляют свыше 1 млрд рублей на закупку необходимого оборудования для медицинских учреждений. Так в 2018 году обновили аппаратуру в центральной больнице станицы Каневской.

- На средства, выделенные из регионального бюджета, были закуплены рентген-аппарат, эндовидеохирургическая стойка, флюорограф, офтальмологический комплекс и кардиограф. В этом году больница получит новый аппарат УЗИ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что Кубань является участником нескольких федеральных программ. В частности, в этом году Краснодарский край получит более 1 млрд рублей на покупку медоборудования для пяти онкодиспенсеров и трех больниц. Почти 400 миллионов рублей направят на покупку аппаратуры для детских поликлиник и более 150 миллионов на оказание паллиативной помощи.