В Новороссийске пройдет очередная акция «Бескозырка»

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-16T18:53:05+03:00

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В Новороссийске в 51-й раз пройдет Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка». В мероприятии примут участие представители городов-героев страны.

- Акция «Бескозырка» каждый год собирает десятки тысяч участников. Она давно стало символом героизма, проявленного бойцами Советской армии на Малой Земле, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

Сейчас организаторы мероприятия занимаются вопросами обеспечения безопасности участников. Акция стартует 3 февраля 2019 года в 9:00. В этот день возле всех памятников города-героя выставят почетные караулы. По улицам пройдут шествия и митинги, к мемориалам участники акции возложат цветы. Главное шествие стартует в 18:30 от памятника «Передний край линии обороны Малой земли». Здесь реконструируют сражение ВОВ и проведут митинг памяти.