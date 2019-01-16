На Кубани решают проблему обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 19:04 2019-01-16T19:06:45+03:00

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Власти Кубани продолжают решать проблему обманутых дольщиков. Сегодня данный вопрос поднимали на совещании в краевой администрации.

- На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 2900 обманутых дольщиков. В реестре проблемных значатся около 250 объектов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас власти ищут инвесторов для 55 объектов. Остальные будут достраивать первоначальные застройщики.

Стоит отметить, что в 2018 году удалось сдать в эксплуатацию 11 многоэтажных домов в Краснодаре и Сочи. Свои законные квадратные метры люди ждали более 5 лет. На 2019 год запланирована сдача 12 долгостроев на территории Кубани. Для этих объектов уже нашли инвесторов, которые готовы завершить работы по возведению домов.