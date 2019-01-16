2019-01-16T19:41:40+03:00
Общество

«Краснодарский чай» обзавелся собственными стандартами

Чаеводы подписали соответствующий документ
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Определены стандарты, которым должен соответствовать «Краснодарский чай». Документ подписали чаеводы, он позволит вывести на рынок еще один бренд Кубани.

- Сейчас под видом чая, выращиваемого в Сочи недобросовестные реализаторы продают лист из Индии, Цейлона и Китая. Такой чай является низкокачественным и наноси существенный ущерб кубанскому бренду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В подписанном чаеводами документе указано, что в купаже «Краснодарского чая» должно содержаться от 40 до 100% листа. Этот показатель зависит от наименования смеси. Закрепление данных стандартов позволит защитить кубанский чай от подделки, а также донести до потребителя достоверную информацию о составе продукта.

Стоит отметить, что Кубань – единственный регион России, где чай выращивают в промышленных масштабах. В минувшем году чаеводы региона собрали более 500 тонн чайного листа.

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