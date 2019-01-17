Капитаном «Локомотив-Кубань» назначен Виталий Фридзон

СЕГОДНЯ 07:18 2019-01-17T07:18:48+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе клуба

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- Атакующий защитник Виталий Фридзон назначен капитаном «Локомотива - Кубань». Он сменил Дмитрия Кулагина, который стал вице-капитаном, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Локо».

Напомним, ранее Фридзон был вице-капитаном команды, а Кулагина назначили на пост капитана в августе 2018 года.

33-летний Фридзон играет в Лиге ВТБ уже 10 сезонов, ранее он был в составе «Химок» и ЦСКА. Его средняя результативность в 234 матчах составляет 9,7 очка за игру.

В конце декабря 2018 года спортсмен вышел на первое место по результативности в истории Лиги ВТБ. Ему удалось обогнать Алексея Шведа, который является защитником «Химок».

Напомним, сайт kuban.kp.ru 14 января писал о том, что кризисный управляющий ФК «Кубань» Евгений Слушкин заявил, что для погашения долгов будет реализовано имущество клуба. По его словам, в данный момент финансовые претензии к команде имеют более 50 кредиторов. Общая сумма долга команды превышает 1 млрд рублей.