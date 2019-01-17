В Сочи снесут более 50 незаконно построенных многоэтажек

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-17T09:31:21+03:00

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О том, что в Сочи начнут сносить самострои стало известно на совещании в мэрии города. Всего на курорте более 500 объектов, которые собираются убрать, из них - 54 многоквартирных дома. Они были незаконно возведены на участках для частных жилых зданий, либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения площади застройки. Администрация готова привлечь к демонтажу сторонние фирмы по договору цессии.

- Сейчас по всем многоэтажкам есть решения суда о сносе. Но застройщики не торопятся их исполнять, за это они будут платить неустойку до 10 тысяч рублей в сутки. Такую сумму суд устанавливает по иску мэрии города, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Подобных документов сотрудники уже подали более 500. 108 исков удовлетворены.