СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-17T07:52:36+03:00

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- В Сочи пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин, который состоится 2-3 марта. На официальном сайте «Роза Хутор» уже стартовала продажа билетов, их стоимость начинается от 250 рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Для соревнований задействуют части олимпийских спусков и трассы «Каскад», во время официальных тренировок, с 27 февраля по 1 марта, будет также использоваться «Нагано». Для туристов участки горнолыжной зоны закроют уже 12 февраля.

- Принимающая сторона позаботилась о размещении зрителей на трибунах, о безопасности на мероприятии. Уже со следующего зимнего сезона российский этап женского Кубка мира каждый год будет проходить на «Розе Хутор» в конце февраля,- рассказала представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Атле Скаардал.