СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-17T09:29:31+03:00

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Спортсменки краснодарского «Динамо» проиграли «Уралочке-НТМК». Встреча завершилась со счетом 0:3 (18:25; 17:25; 11:25) в пользу волейболисток из Екатеринбурга. Это поражение стало четвертым подряд для краснодарской команды.

На протяжении всего матча соперницы контролировали ход встречи, они практически не предоставили краснодарским волейболисткам ни единого шанса. В первой партии «Уралочка» уже создала перевес в 6-7 очков. И потом картина повторилась - 25:17. В итоге, «Динамо» (Краснодар) -«Уралочка-НТМК» — 0:3 (18:25, 17:25, 11:25).

В следующий раз краснодарские волейболистки встретятся с «Енисеем» в Красноярске 19 января.

Напомним, сайт kuban.kp писал о том, что атакующий защитник Виталий Фридзон назначен капитаном «Локомотива - Кубань». Он сменил Дмитрия Кулагина, который стал вице-капитаном.