На Кубани расследуют причины гибели кабанов в заказнике Горячего Ключа

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-17T08:25:41+03:00

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В Краснодарском крае расследуют причины гибели кабанов в заказнике Горячего Ключа. О происшествии стало известно от одного из очевидцев, он опубликовал 3 января видео с трупами двух животных на дороге. Автор ролика рассказал, что в лесу находились еще два тела. Кабаны погибли на особо охраняемой природной территории .

- Гибель животных является крупным ущербом, причиненным объектам живого мира. Из-за этого сотрудники «Краснодаркрайохота» направили заявление о возбуждении уголовного дела в ОМВД Горячего Ключа для расследования причин смерти кабанов, установления личностей, причинивших вред, и принятия законного решения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: скриншот видео

После обнаружения тел провели проверку. Ветеринарная служба взяла пробы. Исследования подтвердили, что вируса африканской чумы нет.

- За последнее время случаев преднамеренной травли кабанов на территории муниципалитета зарегистрировано не было, - добавили в пресс-службе администрации Горячеключевского района.

Охота осуществляется по выдаче лицензии, в связи с нормальным поголовьем кабанов сезон продлили до 15 января. Но в данном случае речь не идет об огнестрельных ранениях.