СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-17T09:28:59+03:00

В Краснодаре злоумышленник проник в номер к жертве через пожарную лестницу Фото: Ольга Крыльцова

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27-летняя жительница сопредельной республики обратилась в полицию. Она сообщила, что к ней в номер по пожарной лестнице проник злоумышленник. Он убедил женщину, что знает ее родственников. Парень предложил девушке сменить гостиницу и там, угрожая ножом, забрал у нее 50 тысяч рублей, банковские карты и паспорт.

Правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого за грабеж 26-летнего уроженца Чеченской республики на улице Ким, там он попал в аварию. В ходе осмотра автомобиля нашли похищенное имущество и нож.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Он может сесть в тюрьму на 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.